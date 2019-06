"On était très attristés du malentendu" : la fiction contestée sur les rescapés du Bataclan enfin diffusée sur France 2

C'est une fiction qui a fait couler beaucoup d'encre. France 2 diffuse ce mercredi "Ce soir-là et les jours d'après", le téléfilm réalisé par Marion Laine qui prend pour toile de fonds les attentats du 13 novembre 2015, et plus précisément celui qui a touché le Bataclan. Tournée deux ans après le drame qui a coûté la vie à 130 personnes, la fiction avait suscité l'indignation des victimes et de leurs proches, poussant France 2, alors que son tournage venait de s'achever, à "ajourner" sa diffusion fin 2017. "On était très attristés du malentendu avec les associations et de la communication autour de la fiction, car ce n'est pas du tout un film sur l'attentat du Bataclan. Ceux qui s'attendent à voir des images du drame seront déçus", nous confie Marion Laine, soulagée que le téléfilm puisse enfin être diffusé. "'Ce soir-là et les jours d'après' est une fiction sur les rescapés et les primo intervenants", poursuit la réalisatrice. "Je trouvais cela intéressant de se pencher sur le sujet car on a tous vécu cette impuissance face à ces actes terroristes. On s'est tous demandés comment on pouvait aider les victimes et toutes ces personnes dont les blessures sont invisibles."





L'histoire ? Celle d'Irène (Sandrine Bonnaire), une directrice de crèche qui habite juste derrière le Bataclan et dont la route va croiser celle de Karan (Simon Abkarian), un homme d'origine afghane qui passait par là par hasard, et qui va l'aider à porter secours à des rescapés et des blessés de l'attaque terroriste. Soucieux de savoir si deux jeunes lourdement touchés s'en sont sortis, ils décident de faire le tour des hôpitaux à leur recherche. Filmé de manière sobre et délicate, "Ce soir-là et les jours d'après" est une l'histoire d'une romance inattendue entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se croiser. Comment continuer à vivre quand on a échappé à la mort ? Peut-on continuer à aimer malgré l'horreur ? La fiction tente de donner quelques éléments de réponse.