"Koh-Lanta" : Denis Brogniart a "toujours bon espoir que la finale se tienne en direct"

A l'autre bout du fil, la même passion pour évoquer le programme qu'il anime depuis déjà 18 ans. Le confinement n'a pas entamé l'énergie de Denis Brogniart, expert ès-aventures en territoire hostile, qui se trouve comme l'ensemble des Français à l'isolement avec sa femme et leurs trois filles à cause de la pandémie de coronavirus.

LCI : "Koh-Lanta" continue d'enregistrer d'excellentes audiences. Comment expliquez-vous que les téléspectateurs y soient si fidèles après tant d'années ?

Denis Brogniart : C'est un rendez-vous récurrent et cela faisait plusieurs mois que les téléspectateurs n’avaient pas eu leur dose de "Koh-Lanta". Je pense que c’est une saison tout à fait particulière parce que, pour la première fois de l’histoire de ce programme qui a quasiment 20 ans, des anonymes et des anciens héros sont dans les mêmes équipes. Dans une période comme en ce moment où il ne fait pas forcément très beau, où on est encore loin de l’été, cela permet aussi de vivre par procuration avec une mer cristalline, une plage de sable blanc et des conditions tropicales. Avec le confinement et cette pandémie, c’est encore plus un moyen de voyager par procuration, de s’évader de son appartement ou de sa maison.

Vous l’avez dit, cette 24e saison est un peu particulière avec le retour de cinq candidats emblématiques auxquels les téléspectateurs sont visiblement très attachés. Ahmad a notamment été pris pour cible par les internautes après l’élimination de Teheiura. Comment réagissez-vous aux messages parfois virulents qu’on peut voir sur les réseaux sociaux ?

La violence sur les réseaux sociaux est inhérente à n’importe quel programme, notamment ceux où on s’identifie beaucoup aux candidats. Le public va en aimer certains et pas d’autres, comprendre certaines stratégies et pas d’autres. Il n’y a pas que du bon sur les réseaux sociaux, il faut être capable de faire le tri. Des gens peuvent exprimer un avis très tranché mais avec des mots choisis, une espèce de justification. Eux je les comprends et je les respecte tout à fait.

Ce que je ne respecte pas, que je ne comprends pas et que je condamne avec la plus grande fermeté, ce sont les messages d’insultes, à caractère xénophobe, racistes à l’encontre de certains candidats, le tout sous couvert d’anonymat. C’est vraiment la lâcheté des temps modernes. Derrière un pseudo, vous pouvez dire n’importe quoi. Je pense que 99,9% de ces gens-là ne diraient pas le 10e de ce qu’ils ont écrit face à la personne concernée. Ça ne me gêne pas à titre personnel quand je me fais insulter parce que dès que ça m’arrive, je bloque et c’est terminé. J’ai le cuir un peu tanné maintenant, j’ai l’habitude. J’ai eu Ahmad au téléphone, je converse avec lui pour essayer de le guider et de lui permettre de se détacher de tout ça. Attention, je ne condamne pas les réseaux sociaux car je m’en sers et c’est très utile. Mais il faut savoir les utiliser à bon escient et avec parcimonie. Si vous êtes dessus toute la journée et si vous croyez qu’ils vont guider votre vie, vous faites fausse route.