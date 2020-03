"Nous rentrons" : Nabilla annonce l'arrêt du tournage de "Love Island"

CLAP DE FIN - L'animatrice de l'émission de dating d'Amazon Prime Video a quitté l'Afrique du Sud lundi 16 mars après que le gouvernement local a décidé de fermer ses frontières à tous les ressortissants des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

L'idylle aura été de courte durée. C'est dans sa story Instagram que Nabilla a annoncé son départ surprise d'Afrique du Sud lundi 16 mars, où elle tournait depuis deux semaines l'émission de dating d'Amazon Prime Vidéo "Love Island". "Nous rentrons, je vous explique plus tard", a écrit la jeune femme de 28 ans, passeport et billets d'avion en main. Contactée par LCI, ITV Studios France confirme qu'"à la suite de l'annonce par le président sud-africain de l'état d'urgence, la production Amazon Studios de 'Love Island France', tournée au Cap, a été interrompue plus tôt que prévue". "La santé et la sécurité de l'équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité", soulignent les producteurs.

Nabilla annonce son départ d'Afrique du Sud et donc l'arrêt du tournage de "Love Island" le 16 mars 2020. − Nabilla Benattia/Instagram

Le président d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a choisi, dimanche, de fermer les frontières à tous les citoyens les plus touchés par la pandémie de coronavirus. "Les voyages des ressortissants des pays les plus à risques" seront interdits dès le 18 mars, tout comme les rassemblement publics de plus de 100 personnes. L'AFP rappelle que l'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. Le pays dénombre 61 cas, pour l'essentiel des patients ayant récemment voyagé à l'étranger.

Le dernier épisode sera diffusé ce lundi

"Comme tous les producteurs aujourd'hui, nous sommes très attentifs, très vigilants. Nous suivons au jour le jour et de façon très stricte les recommandations sanitaires qui ont été données. Nous sommes actuellement dans une zone du pays où il n'y a pas de cas avérés et personne n'est porteur dans l'équipe, qui n'a pas bougé depuis le début", nous indiquait depuis l'Afrique du Sud jeudi dernier Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement d'ITV Studios France.

L'épisode de "Love Island" diffusé ce lundi 16 mars sera donc le dernier. La production souligne que "les membres Prime auront l'occasion de voter pour leur couple préféré" à l'issue de la diffusion. Les résultats seront, eux, annoncés sur les différents réseaux sociaux de l'émission.

Delphine DE FREITAS