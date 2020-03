Tristan ("Love Island") : "Quand Nabilla nous a annoncé l’arrêt de l’émission, on a cru à une blague"

(Il rit). Je ne suis pas allé là-bas pour draguer toutes les filles. Je voulais vraiment prendre le temps pour construire une relation sérieuse. Angèle m’a choisi dès le départ au moment de former les couples. Je me suis dit que c’était elle et je n’ai pas voulu aller plus loin. Au départ, elle pensait que j’étais un kéké, que j’étais un mec qui avait toujours plein de filles. Alors que ce n’est pas du tout le cas. On était vraiment là pour trouver l’amour. On s’est bien entendu directement.

J’étais déçu par mes précédentes relations amoureuses. J’avais beaucoup de mal à retrouver l’amour depuis ma dernière rupture et je voulais voir si je pouvais encore me remettre en couple. Je voulais aussi faire un travail sur moi-même et voir comment j’allais gérer toutes mes émotions à l’intérieur de la villa. Heureusement, on est tombé sur des belles personnes. Personne n’était là pour faire du buzz, tout casser comme ça peut-être le cas dans d’autres émissions de téléréalité où certains sont là pour se montrer à fond. La production nous a bien entourés. Moi qui suis à la base très nerveux, tout s’est très bien passé. Il n’y a pas eu de grosses embrouilles. Ces deux semaines ont été très longues mais très rapides à la fois.

A mi-parcours, l'émission a dû s’arrêter en raison de la pandémie de coronavirus. Comment avez-vous réagi à l’annonce de Nabilla, animatrice du programme, venue vous prévenir de votre retour imminent en France ?

Quand Nabilla est arrivée, c’est vrai que sur le coup on s’est tous regardé en se disant : 'Ce n’est pas possible'. On a cru que c’était une blague et que derrière il y aurait une grosse soirée. Mais plus elle nous parlait, plus on se disait : 'Mais c’est quoi ce délire ?'. J’en ai pleuré parce que c’est une aventure tellement belle que quand on te dit d’un coup qu’on arrête tout… Je n’étais pas prêt du tout. Avec Angèle, on commençait à développer des sentiments. Ça fait mal au coeur.

Comment avez-vous tous réagi quand vous avez pris conscience, une fois les caméras éteintes, de la situation mondiale ?

On était très choqués. Au début, je me suis dit qu’ils en faisaient des caisses avec la fermeture des frontières en Afrique du Sud (décidée le 15 mars par le gouvernement sud-africain, ndlr). Puis arrivés à l’aéroport, on a vu tout le monde avec des masques, stressés. On nous disait de rester à un mètre les uns des autres. On était tous dans un petit coin avec nos valises. Ça faisait flipper. A la gare de Toulon, c'était pareil. En général, je prends toujours mon petit burger dans un restaurant tout près et là tout était fermé. C’était bizarre, on aurait dit la fin du monde.

Comment s’est organisé le départ d’Afrique du Sud ?

Précipitamment. Les équipes de production nous ont appris la nouvelle dans les minutes qui ont suivi leur décision. Elles nous ont prévenu le soir-même en nous disant : "Demain, on part" . Notre santé était leur priorité, on a vraiment été chouchoutés.