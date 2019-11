EN DIRECT - "Danse avec les stars 10" : frissons garantis pour une spéciale Halloween

Personne n'est à l'abri. Pas même celui ou celle qui finira en tête du classement des juges ce soir. La compétition s'est resserrée encore davantage après l'élimination surprise de Clara Morgane la semaine dernière, qui avait pourtant décroché la note maximale de 10. Les cinq couples encore en course danseront ce samedi 2 novembre dans une ambiance aussi inquiétante que les vestes costumes de Chris Marques sont excentriques.

Qui de Azize Diabaté et Denitsa Ikonoma, Elsa Esnoult et Anthony Colette, Ladji Doucouré et Ines Vandamme, Sami El Gueddari et Fauve Hautot ou Linda Hardy et Christophe Licata poursuivra l'aventure ? Pour la première fois, les binômes devront présenter deux chorégraphies différentes aux juges et au public. Suivez avec nous ce prime de tous les dangers !