EN DIRECT - "Danse avec les stars 10" : privés de 2e danse, Ladji Doucouré et Ines Vandamme iront au face à face

L'AVIS DES JUGES





Camille Combal offre un "bonbon chacun" à Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova avant qu'ils ne reçoivent les premiers avis des juges. "Je trouve que c'est un très très bon démarrage de la soirée", commence Chris Marques. "Tu as vraiment essayé de tenir le cadre (...). Tu es sur la bonne voie pour aller plus loin mais je veux encore plus d'énergie et de puissance. Il faut que tu exploses tout !", poursuit-il. Le couple repart avec un 7 de Patrick Dupond, un 9 de Shy'm, un 7 de Chris Marques et un 8 de Jean-Marc Généreux pour un total de 31 points.