"Danse avec les stars 10" : pourquoi Azize Diabaté est (déjà) le grand favori

ZOOM - Époustouflant lors du deuxième prime de "Danse avec les stars" saison 10, le jeune comédien Azize Diabaté a tout pour aller très loin dans la compétition. Et même l’emporter ? On vous explique pourquoi…

Il n’a que 19 ans. Mais Azize Diabaté a déjà une solide expérience d’acteur derrière lui. Depuis sa première apparition sur grand écran dans "La Cité rose", en 2012, il enchaîne les rôles au ciné et à la télé. En 2018, il rejoint le casting de la série médicale de TF1 "Les Bracelets rouges". Il y incarne Mehdi, un adolescent qui se retrouve hospitalisé dans un état grave suite à une chute à moto. Son interprétation sensible et généreuse en a fait l’un des comédiens les plus populaires de la série, suivie par plus de 5 millions de téléspectateurs. Et ils sont nombreux à le suivre sur le parquet de "Danse avec les stars".