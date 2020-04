Disney+ débarque enfin en France : 5 programmes inédits à regarder en famille

NOUVEAUTÉS - Après un premier départ avorté, la plateforme de la marque aux grandes oreilles se lance dans l'Hexagone dès ce mardi 7 avril avec pléthore de classiques à voir et à revoir. Mais aussi des contenus crées spécialement pour Disney+, qui vous feront passer du rire aux larmes.

Elle devait arriver le 24 mars. Jusqu'à ce que le gouvernement français lui demande d'attendre un peu alors que venait de débuter le confinement pour enrayer la propagation du coronavirus. La plateforme Disney+ part à la conquête des abonnés français dès ce mardi 7 avril avec un catalogue à faire rougir la concurrence, articulé autour de cinq univers phares : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. L'occasion de revoir les grands classiques d'animation ou les aventures des Avengers mais pas que. Comme ses concurrents Netflix et Amazon, Disney+ a fait le choix de produire des programmes originaux à destination de ses futurs abonnés. LCI en a sélectionné cinq à partager avec vos enfants, à la fois ludiques, instructifs et divertissants.

NB : Les bandes-annonces sont en anglais car non disponibles en français mais pas de panique : tous les contenus sont bien doublés !

"Elephant"

Des images à couper le souffle, une histoire à vous prendre aux tripes. "Elephant" suit la migration d'une famille de pachydermes dans le désert de Kalahari, la plus grande étendue de sable du monde entre la Namibie et le Botswana. Plus qu'une carte postale de l'Afrique, ce documentaire est riche en informations sur l'espèce et ses conditions de vie. Porté par un tendre duo mère-fils constitué par Shani et Jomo, le récit est didactique sans être enfantin. A la narration en version originale ? Meghan, duchesse de Sussex, qui revient à ses premières amours et ne cache pas son plaisir au doublage.

"Le monde selon Jeff Goldblum"

Voilà sans doute notre programme original favori chez Disney+. Car il fallait penser à transformer le flegmatique Jeff Goldblum en baroudeur de l'information et enquêteur de choc sur nos objets du quotidien. La star de "Jurassic Park" nous entraîne dans son sillon d'interrogations à la fois simples et inattendues. Le format est court (30 minutes), fait appel aux parfaits interlocuteurs et s'appuie sur des infographies explicatives à la portée de tous. Le premier des douze épisodes produits par National Geographic s'intéresse au phénomène des sneakers - ces baskets devenues objets de collection. Le second plonge dans le secret de la crème glacée et nous laisse le même effet en bouche qu'un savoureux cône : une envie insatiable d'en déguster un autre !

"High School Musical, la comédie musicale : la série"

Comment rebondir sur un succès majeur de Disney Channel devenu phénomène mondial sans qu'on vous accuse de faire du réchauffé ? Disney+ a trouvé la parade pour "High School Musical" avec une habile mise en abyme qui ne devrait pas trop perdre les nouveaux venus. Une ancienne figurante de "High School Musical" est de retour dans le lycée où a été tourné le premier film et se lance dans la production d'une comédie musicale hommage à "HSM" avec les élèves. L'ensemble est très bon enfant, fun et ponctué des chansons phares des premiers volets et d'inédites. La piqûre de rappel n'est pas obligatoire mais peut être nécessaire. Et ça tombe bien : pour ceux qui voudraient reprendre les bases avant de se lancer, les trois films de la saga qui a popularisé Zac Efron sont aussi disponibles sur la plateforme.

"Projet Héros Marvel"

On ne pensait pas devoir sortir nos mouchoirs. Et pourtant... "Projet Héros Marvel" met en avant les histoires pas comme les autres de 20 enfants et adolescents qui n'ont pas besoin de super-pouvoirs pour impressionner. Chacun des épisodes s'attarde sur le projet de l'un d'eux qui vise à aider leur communauté à leur échelle. Comme la jeune Jordan, née sans avant-bras gauche, qui a fait de sa différence sa plus grande force. Chaque participant voit son récit transformé en comic Marvel. De quoi inspirer vos propres rejetons à oeuvrer pour les autres, alors que chaque soir ils vous voient peut-être applaudir les personnels soignants à vos fenêtres.

"A vous chef !"

"Top Chef" version kids, au coeur d'un des plus grands parcs d'attraction du monde. Voilà comment on pourrait décrire "A vous chef !", une compétition culinaire qui voit s'affronter cinq familles à Walt Disney World, en Floride. Objectif ? Créer des recettes inspirées par leurs films Disney préférés. Les plats seront goûtés et notés par les grands chefs qui travaillent dans les hôtels des parcs Disney. De quoi peut-être donner envie à vos jeunes téléspectateurs de passer derrière les fourneaux !

Comment accéder à Disney+ ?

Lancé en novembre dernier aux Etats-Unis, la plateforme de streaming vidéo regroupe tout le savoir-faire de l’empire fondé par Walt Disney. A l’exception de services comme Hulu ou ESPN, l’offre française ressemble à son homologue américaine. Pour y accéder, il suffit de souscrire un abonnement mensuel (6,99€) ou annuel (69,99 €) depuis le site internet de Disney+, depuis l’application mobile sur smartphone ou tablette (iOS et Android). Canal+ a négocié avec Disney pour proposer le service au sein de son offre. Disney+ est également accessibles sur les TV connectées sous Android, la clé Fire TV 4K d’Amazon ou celle de Roku. L’application peut aussi être installée sur les consoles de jeux vidéo PS4 et Xbox One. Une fois abonnés, vous allez pouvoir créer jusqu’à 7 profils utilisateurs, dont des comptes enfants, et lire simultanément Disney+ sur quatre appareils différents. Les contenus disponibles seront en 4K, mais après la période de confinement pour ne pas encombrer la bande passante internet (comme pour Amazon Prime Vidéo ou encore Netflix).

Prix : 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an – Période d’essai de 7 jours

Melinda DAVAN-SOULAS et Delphine DE FREITAS