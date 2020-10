Valentina, 11 ans, représentera la France à l'Eurovision Junior en novembre

L'Eurovision a annulé son édition 2020 mais passe le flambeau aux plus jeunes. La version junior du concours européen de la chanson aura bien lieu en novembre et pourra compter sur la participation de la France. France Télévisions a annoncé vendredi 9 octobre avoir sélectionné la jeune Valentina pour porter haut les couleurs tricolores.

On songe déjà à quelque chose de très pêchu et entêtant, comme l'était le Bim Bam Toi de Carla l'an dernier. Cette dernière s'était classée cinquième de la compétition avant de voir sa chanson devenir ultra populaire sur Tik Tok, où elle a été reprise plus d'un million de fois. Comme Carla, Valentina a été repérée dans l'émission The Voice Kids. Elle n'avait que sept ans quand elle avait tenté de convaincre les coachs avec sa reprise d'une chanson de Laura Pausini. Ni Jenifer, ni Patrick Fiori, ni Matt Pokora ne s'étaient retournés. Mais le public avait été charmé par cette fillette au visage poupon et aux yeux clairs.