"Faites entrer l’accusé" : l'émission culte de retour sur France 2... et puis s’en va ?

Depuis, un certain flou règne sur l’avenir de l’émission. Alors qu’elle revient cette semaine à l’antenne sur une nouvelle case, le mercredi en deuxième partie de soirée, Frédérique Lantieri sonne de nouveau la sonnette d’alarme. "On ne sait toujours rien", affirme-t-elle dans TéléStar au sujet du maintien ou non du programme après l'été. "J’imagine que les audiences de la saison seront déterminantes... Je pense qu’on ne peut pas se passer d’une émission pareille."





Le salut de FELA passera peut-être par ses fidèles téléspectateurs : "C’est assez fou de les voir commenter chaque numéro sur Twitter", observe Frédérique Lantieri. "Je pense que si l’émission s’arrête, ils se mobiliseront." Contactée par LCI, la direction de France 2 n’a pour le moment pas commenté les déclarations de la journaliste.