"Etats d'urgence" : Olivia Ruiz entre dans la police pour France 2

Ça faisait (très) longtemps qu'on ne l'avait pas vue à la télévision. La chanteuse Olivia Ruiz fait son retour sur le petit écran, mercredi 30 octobre dans "Etats d'urgence", la fiction de France 2 sur le malaise dans la police. Contrairement à Jenifer, son ancienne camarade de la "Star Academy", l'ex-académicienne s'est toujours faite très discrète à la télévision. Concentrée sur la musique (elle a cinq albums à son actif), elle s'est construite une jolie carrière couronnée par quatre victoires de la musique, dont deux dans les prestigieuses catégories d'artiste féminine de l'année en 2007 et en 2010.

Après avoir donné la réplique à Gérard Jugnot et François Berléand dans "Un Jour mon père viendra", une comédie sortie au cinéma en 2012, Olivia Ruiz obtient aujourd’hui son premier grand rôle en tant que comédienne. Dans "Etats d'urgence", elle joue Justine, une policière de la brigade anticriminalité (BAC) au bout du rouleau. Tiraillée entre sa vie de famille et son job qu'elle adore, elle a de plus en plus de difficultés à gérer la violence au quotidien. Accusée de vol durant une arrestation, elle se retrouve dans le viseur de l'IGPN.