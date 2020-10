La série "Dix pour cent" tire sa révérence entre rires et larmes

Pour cette dernière saison, la série accueille une fois de plus du beau monde : Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain et Jean Reno y jouent leur propre rôle tandis que Mimie Mathy, Nathalie Baye, Muriel Robin et Tony Parker font une petite apparition. Et comme à chaque fois, les histoires des guests sont toutes inspirées d'anecdotes arrivées à d'autres comédiens.

Imaginée par Dominique Besnehard, la fiction est devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable. Et si, au départ, le producteur et ancien agent avait du mal à convaincre les célébrités de venir jouer leur propre rôles, aujourd'hui, elles se bousculent au portillon. La preuve : la star américaine Sigourney Weaver, qui fait partie de cette dernière mouture, a accepté le rôle sans même avoir lu le scénario.

Toutes les bonnes choses ont une fin. France 2 diffuse jeudi 21 octobre la premier épisode de la quatrième et ultime saison de Dix pour cent. Lancée en 2015, la série nous plonge dans les coulisses d'ASK, une agence artistique parisienne qui s'occupe non seulement de gérer la carrière des acteurs et des actrices, mais aussi leurs petits soucis personnels et leurs grandes questions existentielles.

Si on se réjouit de découvrir les péripéties que leur ont concocté les scénaristes, on prend encore plus plaisir à retrouver la bande d'agents auxquels on s'est attachés au fil des années. Même si ça ne va pas très fort pour tout le monde, à commencer par Andréa (Camille Cottin), désormais à la tête d'ASK. Alors que la boîte menace de couler, elle doit également gérer sa vie personnelle qui bat de l'aile.

Tandis que les spéculations sur l'avenir professionnel de Mathias (qui a quitté ASK) vont bon train, Gabriel, Arlette, Hervé et Camille vont devoir se battre bec et ongles pour conserver leur talents et ne pas mettre la clé sous la porte. Pour tenter de sauver les meubles, Andréa n'a pas d'autre choix que d'embaucher la redoutable Elise Formain (Anne Marivin), qui vient de la concurrence. Un décision qu'elle pourrait bien regretter…

Composée de six épisodes, cette ultime saison qui oscille entre rire et nostalgie est réussie. On la regarde avec un pincement au cœur, sachant que c'est la dernière. Même si l'équipe laisse planer le doute. "C'est la fin d'un cycle. On va laisser reposer, on va laisser les acteurs choisir de nouveaux destins, on ne peut pas décider pour eux", a expliqué Dominique Besnehard à Canneséries où Dix pour cent était présentée en avant-première. Si la série devenue culte ne reviendra pas dans sa forme originale, il se murmure que l'on pourrait retrouver certains personnages dans des spin-off. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts.