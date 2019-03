Qui est Raphaël de Casabianca, le remplaçant de Frédéric Lopez dans "Rendez-vous en terre inconnue" ?

"C’était trop brutal. J’ai été à deux doigts de partir ! Le type avec qui je parle au téléphone depuis plusieurs jours, et qui me rassure, me fait ce coup-là. On est sur France télévisions, chaîne de la bienveillance, pas chez Cyril Hanouna ! J’avais l’impression qu’on ouvrait la cage aux requins", avait expliqué Franck Gastambide en février dernier à la presse. "Il avait les mains moites, était au bord des larmes. J’avais envie de le serrer très fort dans mes bras. Quand j’ai prononcé le mot Himalaya, ses yeux se sont illuminés. Le voyage a commencé là", a révélé Raphaël de Casabianca au Parisien.





Chaleureux et bienveillant, s'il ne jouit pas de la popularité de Frédéric Lopez, Raphaël de Casabianca n'est pourtant pas un débutant sur le petit écran. Photographe et réalisateur de documentaires, cet amoureux des voyages a été producteur pour les chaînes National Geographic et Voyage. En 2009, il présente "Drôle de Trip" avec son complice Antoine Delaplace sur France 2, avant de jouer les globe-trotter pour "Echappées belles" sur France 5. En juin 2018, il est repéré par Stéphane Bern qui lui propose de co-présenter "Le Village préféré des Français", sur France 2. Il distille également ses conseils pour partir en week-end dans "La Quotidienne", toujours sur la même chaîne. Aujourd'hui, il embarque pour une nouvelle aventure "Rendez-vous en terre inconnue".