Bilal Hassani favori pour représenter la France à l'Eurovision, n'en déplaise aux trolls qui le harcèlent

Son nom vous dit quelque chose ? Normal. En 2015, Bilal Hassani, alors âgé de 15 ans, participait à la saison de 2 de "The Voice Kids" sur TF1. Durant les auditions à l’aveugle, il avait interprété "Rise Like a Phoenix", le tube de Conchita Wurst, le lauréat autrichien de l’Eurovision quelques mois plus tôt. Le voir candidater cinq ans plus tard au célèbre concours, qui se déroulera du 14 au 19 mai prochain à Tel-Aviv, en Israël, est donc tout sauf une surprise…





Dans l’intervalle, ce jeune Parisien d’origine marocaine n’a pas arrêté de chanter, au contraire. Après son élimination durant l’épreuve des battles face au futur vainqueur de "The Voice Kids", Lenni-Kim, Bilal a tenté sa chance dans l’émission britannique "X-Factor", qui a révélé notamment le boysband One Direction. Il quittera l'aventure prématurément, déplorant l'atmosphère délétère du programme.