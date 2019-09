Retour de "Good Doctor" sur TF1 : les docteurs Melendez et Lim passent la saison 2 au scanner

INTERVIEW - L'incroyable docteur Shaun Murphy (Freddie Highmore) est enfin de retour sur TF1 ce mercredi 11 septembre avec la suite de la saison 2 de "Good Doctor". Des épisodes que décryptent pour LCI les très drôles Nicholas Gonzalez et Christina Chang, rencontrés lors du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo.

Deux épisodes et puis s'en va. En novembre dernier, TF1 offrait aux téléspectateurs les deux premiers épisodes de la saison 2 de sa série médicale "Good Doctor". Un cadeau empoisonné pour les fans du docteur Shaun Murphy puisque c'est près d'un an plus tard que le programme va reprendre son cours, ce mercredi 11 septembre, à raison de deux épisodes par semaine. "Quelle horreur ! Mon dieu !", ont réagi avec humour - et en français dans le texte - auprès de LCI Nicholas Gonzalez et Christina Chang lors du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo en juin.

Il leur a donc fallu manier les réponses avec autant de précisions qu'un scalpel lorsque nous les avons interrogés sur les intrigues à venir. "Vous allez voir beaucoup de changements. On voit beaucoup plus les relations personnelles se développer, même si on reste évidemment concentré sur nos dossiers médicaux", promet l'interprète du Dr Audrey Lim.