"Grey's Anatomy" a trouvé le chirurgien qui remplacera le Dr Karev dans la saison 16

CASTING - Pas de panique, Alex Karev ne quitte pas la série médicale ! Mais licencié à la fin de la saison 15, dont l'épisode final a été diffusé au printemps sur TF1, il a bien fallu au Grey Sloan Memorial embaucher un médecin pour prendre sa suite en pédiatrie. Attention, spoilers.

Il y aura bientôt un nouveau doc' en ville. L'hôpital le plus célèbre de Seattle accueillera dans les prochaines semaines le Dr Cormac Hayes, chirurgien qui prendra les rênes du service de chirurgie pédiatrique du Grey Sloane Memorial dans "Grey's Anatomy". L'annonce a été faite par Deadline ce week-end et confirmée par Kevin McKidd, l'interprète d'Owen Hunt, qui a partagé l'article en question sur sa page Facebook.

Si l'on n'en sait pas beaucoup plus sur ce médecin qui succédera à Alex Karev, licencié à la fin de la saison précédente, on connaît en revanche le nom de son interprète. Le rôle a été confié à l'acteur irlandais Richard Flood, vu dans les séries "Shameless" et "Crossing Lines".