"Grey's Anatomy" : ces deux personnages vont enfin vivre une histoire d'amour

Entertainment Weekly vient apporter la réponse à notre dernière question, grâce à l'ingénieux Kevin McKidd qui a partagé l'article sur sa page Facebook samedi 17 août. On y apprend donc que Teddy et Owen, parents d'une petite fille née en toute fin de saison dernière, vont aller plus loin en se donnant enfin une chance. "Après des années à se languir, le mauvais timing et les opportunités manquées, Teddy et Owen se jettent en tant que nouveaux parents dans une nouvelle relation amoureuse. C'est un petit peu le bazar et assez amusant", a détaillé Krista Vernoff, la showrunneuse de la série.