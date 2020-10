L'animateur Christophe Bourseiller : "Le complotisme, c'est de la paranoïa collective"

Quel est le concept de "C'est un complot !" ?

L'idée de la série, c'est d'exposer les principales théories du complot, en essayant à la fois de montrer ce que disent les complotistes et de réfuter leurs propos. Si on veut lutter contre les théories du complot aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de mettre les mains dans le cambouis et de répondre sur le fond. Se contenter de dire que les complotistes sont des fous ou des paranoïaques ne sert à rien. Nous, on va vérifier leurs dires pour essayer, autant que possible, de faire la lumière sur tel ou tel sujet. Aujourd'hui, par exemple, il y a des livres qui expliquent les Illuminatis dirigent la planète alors qu'en réalité, ils ont brièvement existé à la fin du 18e siècle et qu'il n'y a plus d'organisation structurée aujourd'hui. C'est un fantasme.

Quels thèmes allez-vous aborder pour cette nouvelle saison ?

On va s'intéresser à l'assassinat de John Kennedy, à la mort de Marilyn Monroe, aux négationnistes qui pensent que la Shoah n'a pas eu lieu, à l'invasion extra-terrestre qui serait en cours et à l'idée que le rock a été créé en laboratoire pour nous abrutir. Il y aura un épisode consacré aux maîtres du monde aussi.

Y a-t-il toujours eu des théories du complot ?

En fait, il y a toujours eu des rumeurs : on a dit que Jeanne d'Arc était un homme ou que Napoléon avait été assassiné par les Anglais. Mais les théories du complot sont des constructions rationnelles très complexes et pour moi, la première du genre est apparue en 1789 quand on a dit que la Révolution française était un coup d'Etat. C'est Augustin Baruel qui l'a lancé.