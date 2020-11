"Koh-Lanta" : avant la finale, qui remporte le match des réseaux sociaux ?

"J’ai du mal à me dire que c’est un métier", nous confiait en février dernier Jesta Hillmann à propos de sa nouvelle vie d’influenceuse. Et pourtant… Finaliste de Koh-Lanta en 2016, cette ancienne étudiante en ressources humaines est devenue une star d’Instagram avec aujourd’hui plus d’1,2 millions d’abonnés. Tombée amoureuse de Benoît, le vainqueur de l’émission, elle a effectué un tour du monde avec lui avant de l’épouser et de donner naissance à un petit Juliann à l’été 2019.

De sa participation récente à l’émission Mamans et célèbres sur TFX à la sortie d’un prochain livre de cuisine, l’aventurière, qui attend un deuxième bébé pour 2021, a su tirer profit de sa participation à l’émission de TF1 en partageant son quotidien avec les internautes. En sera-t-il bientôt de même pour les candidats de Koh-Lanta : les 4 Terres, dont la première partie de la finale sera diffusée vendredi prochain ?