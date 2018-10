"C'est citoyen de regarder ce film" : Muriel Robin nous parle de son rôle dans "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi"

Concernant le débat qui existe autour de la légitime défense, "je comprends ce débat, car il n’est pas question non plus de donner aux victimes le droit de tuer. Mais j’en parlais encore ce matin avec l’avocate de Jaqueline Sauvage, au Canada, ils ont changé la loi. Et en France, il faut la changer aussi. Il faut prendre en compte le nombre des années, le poids et de la taille de la victime, de l’agresseur, et ça en France ça n’est pas considéré".





En France, une femme meurt en France tous les 3 jours, victime des coups de son ancien ou actuel compagnon. "La manière dont sont traitées les femmes victimes de violences conjugales dans notre pays, je trouve ça indécent". A ce titre, la comédienne a lancé une pétition "Sauvons celles qui sont encore vivantes", qui a dépassé les 155.000 signatures.