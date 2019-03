Peut-on encore écouter Michael Jackson après avoir vu "Leaving Neverland" ?

"Leaving Neverland" donne le sentiment que toutes les pièces du puzzle étaient là sous nos yeux, en évidence pendant toutes ces années. Et que nous avons refusé de les voir parce que l’amour que nous portions à Michael Jackson – sa voix, sa musique, ses clips, ses chorégraphies – était trop fort. Ecoutez les "Billie Jean", "Thriller" autre "Black or White" après une telle épreuve ? C’est sûrement à chacun d’entre nous de prendre la décision, en son âme et conscience. Plus sans doute qu’aux radios de boycotter l’artiste, comme c’est déjà le cas dans certains pays anglo-saxons.