Julie de Bona, héroïne de "Ils ont échangé mon enfant" sur TF1 : "Il doit y en avoir beaucoup sans qu'on le sache"

Avez-vous des projets à venir ?

Oui, bien sûr. J'étais heureuse de faire une parenthèse pendant quelques mois avec mon bébé mais je suis aussi très excitée de remonter sur les planches. Je repars en tournée jusqu'à fin décembre avec la pièce aux côtés de Pascal Legitimus, "Non à l'argent !". Ensuite je commence le tournage du "Bazar de la charité" pour TF1 avec Audrey Fleurot et Camille Lou. Et en mars je serai à l'affiche du long métrage de Fréderic Chau, "Made in China" et dans lequel on parle du monde asiatique et de la double culture.