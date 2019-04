Katie Stevens : "Regarder The Bold Type, c'est comme boire un verre de rosé entre copines"

Ne vous fiez pas à son apparence pop et girly. "The Bold Type" est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air. La série, lancée à l'été 2017 sur la chaîne câblée Freeform aux Etats-Unis, suit le quotidien de Jane, Sutton et Kat, trois jeunes New-yorkaises bien dans leurs têtes et dans leurs corps qui travaillent chez Scarlet Magazine, titre fictif de la presse féminine. Le résultat ? Un vent de fraîcheur porté par trois actrices de talent et par des scénaristes qui n'ont pas peur de frapper là où ça fait mal.





Précurseur du mouvement #MeToo, le show a contribué à redéfinir la représentation des femmes à la télévision en leur redonnant une épaisseur qui leur manquait cruellement depuis la fin de "Sex and the City", il y a 15 ans. Harcèlement, agression sexuelle, cancer du sein, congélation des ovocytes, immigration, féminisme ou encore ambition professionnelle, l'éventail des thématiques abordées est aussi large qu'essentiel. Le tout traité avec bienveillance et sans manquer d'humour.