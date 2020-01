"Koh Lanta" lance sa nouvelle saison avec le #KohLantaRunChallenge : à vous de jouer !

Ils sont cinq et il n’en restera qu’un. Sara, Jessica, Teheiura, Claude et Moussa, aventuriers emblématiques de "Koh Lanta", repartent à l’aventure pour la prochaine saison de l’émission, intitulé "L'île des héros", face à 14 candidats surmotivés. Un retour au bercail qu’ils ont souhaité partager avec les téléspectateurs d’une manière un peu particulière.

A la clé ? Non pas l’immunité mais une rencontre avec Denis Brogniart et une invitation pour assister à la finale de la prochaine saison de "Koh Lanta", qui sera diffusée en direct sur TF1 dans quelques semaines. Dix participants seront tirés au sort parmi les photos partagées sur les réseaux sociaux. À condition d'avoir utilisé le hashtag #KohLantaRunChallenge et d'avoir tagué l'animateur et TF1.