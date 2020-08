VIDÉO - Découvrez le visage des 24 aventuriers de "Koh-Lanta les 4 Terres"

Plus que quelques semaines avant le grand retour de Koh-Lanta. L’émission, qui a rythmé les longues semaines de confinement pour de nombreux Français, revient à partir du 28 août sur les écrans. Une nouvelle saison à laquelle participeront 24 aventuriers, dont les photos et prénoms viennent d'être dévoilés (voir vidéo ci-dessus).

Une édition qui apporte son lot de nouveautés. Et pour cause, les candidats vont être répartis dans quatre groupes en fonction de leur région d’origine : le nord, le sud, l’est et l’ouest. Mais ce n’est pas tout. Il n’y aura plus une, mais deux récompenses pour les jeux de confort. La tribu gagnante pourra choisir celle qu’elle souhaite, laissant l'autre à l'équipe arrivée deuxième.