"Koh-Lanta" : "dévasté", Denis Brogniart rend hommage à "son Beka", Bertrand-Kamal

"Il m'a ému aux Fidji, il m'a bouleversé après. Il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme", poursuit-il. Il décrit Bertrand-Kamal comme "un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable". "Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité", ajoute Denis Brogniart, appelant à "honorer la mémoire de cet homme si bon". Il s'adresse ensuite à "son Beka", dont il gardera pour toujours "le sourire, les yeux pétillants" et leurs "moments quotidiens quand c'était si dur".