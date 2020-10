Jody éliminée de "Koh-Lanta" : "Je suis soulagée que ce soit terminé"

Non pas du tout parce que, au moins, je suis restée moi-même. J'ai voté en mon âme et conscience, donc je ne regrette rien.

On vous a senti à l’écart lors des négociations sur le camp. Auriez-vous du davantage vous impliquer… et vous méfier ?

J'étais triste de quitter Dorian, Brice et Alexandra. Mais, ça va peut-être paraître surprenant, j'étais aussi soulagée que ce soit terminé (elle rit). Sur le camp, on se met beaucoup de pression par rapport aux épreuves. Moins on est, et plus il y a des stratégies mises en place, des non-dits. Il y a une pression constante, et j'étais contente que celle-ci se termine. On est peut-être dans un cadre paradisiaque, mais on n'a jamais de répit.

Lola, qui est en train de devenir la favorite de la saison, a répété plusieurs fois ne pas avoir d’affinités avec vous. Mais que s’est-il passé entre vous ?

Rien de particulier, on ne s'est pas disputées, c'est juste une question d'affinité. On n'avait pas d'atomes crochu.

Son binôme avec Angélique est dangereux, non ?

Oui il est dangereux parce que forcément dans les futures votes elles ont deux voix ensemble.

Vous pensez qu’elle a tout pour gagner ?

Peut-être, il faut voir !

À votre avis, qui va remporter cette édition ?

Je ne sais pas qui va gagner mais j'ai mes favoris, forcément Dorian, Alexandra et Loïc qui se défend pas mal aussi.

Celle que vous adorez, en revanche, c’est Alexandra. Vous êtes vraiment devenues amies sur l’émission ?

Oui on est devenues amies. On s'est découvert plein de points communs dans l'émission, et on a tissé des liens vraiment forts. A chaque émission on s'envoie des messages, on essaie de s'appeler. Après la distance et le Covid font que c'est compliqué de se voir.

Qui vous a surprise et déçue sur l'aventure ?

Les belles surprises ça a été Diane, Alexandra, Dorian et Brice. Après des déceptions je n'en ai pas eu. En fait, on était dans un jeu, ce n'était pas la vie réelle. Maintenant quand on se retrouve, on est tous contents de se voir et de pouvoir partager nos vraies vies.