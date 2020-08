24 candidats, 4 équipes, 4 régions : ce qui vous attend dans "Koh-Lanta : les 4 Terres"

Un découpage qui prend toutefois quelques libertés avec la carte de France puisque l’équipe du Nord intègre des candidats du Pas-de-Calais et de la région parisienne. Celle du Sud s’étend des Bouches-du-Rhône à la Corse ; celle de l’Ouest de la Creuse aux Pyrénées-Atlantiques et celle de l’Est de la Marne à la Savoie.

C’est LA grande nouveauté de la 21e édition du jeu d’aventure qui débute ce vendredi soir sur TF1. Dans "Koh-Lanta : les 4 Terres", les 24 aventuriers seront réunis au sein de quatre équipes de six candidats qui représenteront autant de régions : le Nord (mauve), le Sud (bleu), l’Est (vert) et l’Ouest (orange).

Aux mauvaises langues qui taxeraient déjà "Koh-Lanta" de tomber dans les clichés, voire d’entretenir une forme de communautarisme, Denis Brogniart brandit "la fierté" à représenter sa terre d’origine. "Le but du jeu, ce n’est pas d’être caricatural, c’est de créer une forme d’identification entre les candidats et les téléspectateurs", nous a confié l’animateur. "Et vous le verrez : même lorsque l’aventure deviendra individuelle après la réunification, ce sentiment d’appartenance donnera encore plus de motivation aux candidats. Parce qu’ils ne se sentiront jamais seuls."