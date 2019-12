"La Guerre des mondes"sur TF1 : qui sont les héros de la nouvelle mini-série diffusée ce lundi 30 décembre ?

SCIENCE-FICTION- TF1 diffuse ce lundi 30 décembre à 21h05 la nouvelle adaptation du roman britannique "La Guerre des mondes", une mini-série en trois épisodes. L'occasion de vous en dire plus sur le casting porté par une brochette de stars dont Eleanor Tomlinson et Rafe Spall.

"La Guerre des mondes" entre les martiens et les Anglais commence ce lundi à 21h05 sur TF1. La nouvelle série science-fiction événement est une nouvelle adaptation du roman du même nom de H.G. Wells, diffusée en novembre dernier sur la chaîne BBC One. Dans la version britannique, direction Londres à l'époque victorienne du début du XXe siècle, qu'a bien connu l'auteur de ce chef-d'oeuvre de la littérature de science-fiction porté pour la première fois à l'écran en 1953, pour cette mini-série qui a été conçue en trois volets par Peter Harness. Que vous réserve cette nouvelle version "made in London" ? Proche de la version littéraire initiale, le récit télévisuel embarque les téléspectateurs dans les aventures du journaliste George Thing (Rafe Spall) et sa compagne Amy (Eleanor Tomlinson) déterminés à échapper à une attaque extraterrestre venue sur Terre semer le chaos. Et pour ce programme aventureux, la production a mis sur un casting de choix.

Eleanor Tomlinson (alias Amy) l'étoile montante

Agée de 27 ans, l'actrice britannique Eleanor Tomlinson incarne Amy dans la mini-série événement diffusée ce lundi sur TF1. Star du petit écran en Grande-Bretagne grâce à son rôle de Demelza dans la série "Poldark" (disponible sur Netflix) depuis 2015 (dans "La Guerre des Mondes", on retrouve également le jeune Woody Norman). Sur grand écran, l'interprète d'Amy est apparue plus récemment aux côtés de l'actrice Keira Knightley dans le film "Colette".

Rafe Spall (alias George) le journaliste amoureux

Pour les amateurs de la saga "Jurassic World", l'acteur Rafe Spall est familier puisqu'il était au casting du film "Jurassic World : Fallen Kingdom" en 2018. A 36 ans, ce fils d'un grand nom du cinéma britannique a joué de nombreux seconds rôles. Il est l'"Agent C" dans "Men In Black : international", on l'aperçoit dans The Big Short:; le casse du siècle", avec Christian Bale, Steve Carel ou encore Ryan Gosling. Dans "La Guerre des mondes", il incarne le premier rôle de George, journaliste amoureux transi de sa belle Amy malgré les préjugés de l'époque sur ce couple non-traditionnel.

L'acteur Rafe Spall est à l'affiche de la nouvelle série TF1 "La Guerre des mondes" ce lundi 30 décembre 2019. − DIMITRIOS KAMBOURIS GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Robert Carlyle (alias Ogilvy) le voisin astronome

L'acteur d'origine écossaise Robert Carlyle vient compléter ce trio de stars en jouant l'ami astronome qui accompagne les amoureux face à l'invasion de martiens. A 58 ans, le Britannique est une star du cinéma passé à la postérité dans "The Full Monty"(prix du meilleur acteur aux BAFTA Awards 1998) ou encore la série à succès "Once Upon A Time"diffusée en 2011 et 2018.

RDV ce soir lundi sur TF1 dès 21h05 pour découvrir les trois épisodes de la mini-série "La Guerre des Mondes".

Nelly Doumouya