"Grey's Anatomy" s'offre une saison 15 rallongée (et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle)

Cette prolongation, assez exceptionnelle à la télévision américaine où les saisons ne vont généralement pas au-delà de 24 épisodes, n'est pas franchement une surprise tant le programme cartonne outre-Atlantique. "Grey's Anatomy" est cette année encore la série la plus regardée de ABC et l'une des plus visionnées en streaming. Mais si l'annonce ravira les fans de Meredith Grey et consorts, elle pose question. Car étirer l'action sur 3x42 minutes supplémentaires n'efface pas les risques de temps mort qui ont souvent marqué le show ces dernières années. Remplir du temps d'antenne pour remplir du temps d'antenne ? On dit déjà non merci. Surtout qu'on en a vu passer des intrigues arrivées comme un cheveu sur la soupe et réglées en l'espace de quelques épisodes (coucou la tumeur d'Amelia Shepherd en début de saison 14).