"The Walking Dead" tirera sa révérence en 2022

Triste nouvelle pour les fans de The Walking Dead. La série à succès de AMC s'achèvera en 2022 au terme d'une onzième saison étalée sur deux ans et qui comptera 24 épisodes, comme l'a annoncé ce mercredi son diffuseur aux Etats-Unis. A cela s'ajouteront les six épisodes supplémentaires de la saison 10, dont le tournage a été perturbé par la pandémie de coronavirus. Il faudra cependant attendre 2021 pour les découvrir.

Tout n'est cependant par perdu pour les amateurs de zombies puisque AMC a déjà commandé un spin-off centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, deux des survivants de l'apocalypse. Après Fear The Walking Dead, la première série dérivée de l'univers créé par le scénariste Robert Kirkman et l'illustrateur Tony Moore qui fut diffusée en 2015, ce nouveau spin-off, dont on ne connaît pas encore le nom, sera diffusé par AMC à partir de 2023. La chaîne travaille également à un troisième projet complémentaire baptisé Tales of the Walking Dead (Les contes de The Walking Dead), qui s'intéressera plus en détails à certains personnages de la série originelle.