"Le bazar de la charité" : le premier épisode diffusé ce soir sur TF1

"Le Bazar de la charité" est la nouvelle série événement de TF1. Le premier des huit épisodes est diffusé ce lundi 18 novembre 2019 à 21h05. La série raconte l'histoire de trois femmes du XIXème siècle, dont le destin a basculé après un tragique incendie au cœur de Paris.

Le 4 mai 1897, "Le bazar de la charité", où les femmes de la haute bourgeoisie viennent faire leurs bonnes oeuvres, prend feu lors d'une vente de bienfaisance. L'incendie est foudroyant : il fera 126 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, pris au piège. L'opinion publique est sous le choc. Un an plus tard, une chapelle sera dressée sur les lieux du drame en mémoire des victimes.