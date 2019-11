Le Bazar de la charité sur TF1 : "Le tournage de l'incendie a été très éprouvant", nous raconte Camille Lou

INTERVIEW - Dans la nouvelle série de TF1 "Le Bazar de la charité", dont le premier épisode est diffusé ce lundi 18 novembre (21h05), la chanteuse incarne une jeune bourgeoise dont la vie va basculer le soir du terrible incendie. Camille Lou nous dit tout sur cette série d'époque d'une grande modernité.

C'est la série événement de la rentrée. Ce lundi 18 novembre, TF1 donne le coup d'envoi du "Bazar de la charité", sa fiction historique qui sera également diffusée sur Netflix. Inspirée d'un fait divers dramatique, elle raconte l'histoire de trois femmes dont le destin bascule lors de l'incendie du Bazar de la charité. Le 4 mai 1897, plus de 120 personnes, presque exclusivement des femmes, ont trouvé la mort lors de ce feu gigantesque qui s'est déclaré lors d'une vente de bienfaisance à Paris. Au casting de cette série féministe et engagée, on retrouve Camille Lou, qui prête ses traits à Alice, une jeune femme issue de la bourgeoisie et dont les convictions vont s'écrouler après avoir failli perdre la vie dans l'incendie du Bazar. Elle partage l'affiche avec Julie de Bona, alias Rose sa bonne et Audrey Fleurot, qui joue le rôle d'une bourgeoise, deux femmes qui elles aussi vont voir leur vie vaciller.

LCI : Qu’est-ce qui vous a séduit dans la série ? Camille Lou : Quand on m'a parlé de série en costumes d'époque, ça m'a tout de suite interpellée ! J'adore ça mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup à la télé ou au cinéma. Et puis j'ai trouvé le scénario magnifique, je l'ai lu comme un roman. J'ai été happée par l'histoire de ces trois femmes. Connaissiez-vous la véritable histoire du Bazar de la charité ? Pas du tout et c'est assez étonnant d'ailleurs car il s'agit d'un événement qui a marqué l'histoire. Les issues de secours ont été inventées à la suite de ce drame. Qui est Alice et que va-t-il lui arriver ? Alice c'est une jeune bourgeoise, très proche de sa famille. Cet incendie, dans lequel elle manque de mourir, va bouleverser sa vie car elle va voir quelque chose qui va la déstabiliser et remettre en question toutes ses croyances. Elle va se rebeller et avoir une soif de justice pour les femmes qui ont péri dans l'incendie.

Pour certaines scènes, on ne pouvait pas tourner plus de 30 secondes car on sentait la peau qui piquait - Camille Lou

L'incendie joue un rôle de catalyseur, puisqu'il ouvre les yeux des héroïnes sur leur condition... Exactement. "Le Bazar de la charité" est une série qui parle de la condition de la femme qui, à l'époque, n'est absolument pas considérée. Ça se voit jusque dans leurs vêtements d'ailleurs. Engoncées dans leur corset et leurs multiples jupons, elles n'étaient pas libres de leurs mouvements. C'est une des raisons pour lesquelles de si nombreuses femmes ont péri dans cet incendie. Elles ont non seulement été bousculées par les hommes qui ont fait preuve d'une grande lâcheté, mais elles ne pouvaient pas se déplacer. Heureusement aujourd’hui les choses ont évolué, même si tout n'est pas gagné. Je pense notamment aux violences faites aux femmes. La scène de l’incendie est spectaculaire. Le tournage a-t-il été éprouvant ? Oui complètement. Ça a été un moment très fort pour Julie de Bona et moi, même si tout était très bien sécurisé avec les pompiers sur place. Malgré tout, c'était très impressionnant de se retrouver au milieu des flammes. Pour certaines scènes, on ne pouvait pas tourner plus de 30 secondes car on sentait la peau qui piquait. Un pompier m'a expliqué que quand le feu est si grand, il n'y a pas besoin d'être près des flammes pour s'embraser.

Propos recueillis par Rania Hoballah