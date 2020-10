"Le monde de Trump" sur Histoire TV : l'envers machiste et raciste du rêve américain

Pour donner le coup d'envoi de son cycle sur les élections américaines, la chaîne Histoire TV propose ce mercredi Le Monde de Trump. Un documentaire à la fois édifiant et effrayant sur la montée du mouvement raciste et misogyne qui ronge les Etats-Unis depuis 2017. "La politique du pays dans lequel je suis né a pris un sombre tournant", explique Angela Nagle, autrice du livre Kill All Normies, qui s'est penchée sur la montée de ce mouvement qui gangrène l'Amérique d'aujourd'hui. "L'alt-right, la droite alternative, s'est épanouie sur des forums de discussions en ligne où de jeunes blancs anonymes et mécontents de voir leur statut diminuer sous l'ère d'Obama, ont exprimé leur haine des femmes, des minorités, des immigrants et d'une masse insouciante qu'ils appellent avec dérision les 'normies'", poursuit-elle.

C'est également la théorie des "pick-up artists", que l'on pourrait traduire par les "artistes de la drague", qui expliquent comment convaincre une femme à coucher avec soi car, au fond, le véritable rêve des femmes serait d'être en couple avec un homme dominant. D'après ces vidéastes, celles-ci ont un soi-disant besoin psychologique d'être avec quelqu'un de fort et qui n'a pas peur de les remettre à leur place.

"Si une femme vous embrasse mais qu'elle ne veut pas aller plus loin, vous n'avez qu'à ouvrir votre braguette, sortir votre b… et lui dire 'regarde l'effet que tu me fais'", raconte un pick-up artist repenti qui témoigne sur les dérives de ces hommes qui revendiquent leur machisme et leurs pratiques harcelantes. Le documentaire revient également sur le Gamer Gate, ce mouvement de joueurs de jeux vidéo qui s'est transformé en nébuleuse anti-féministe. Le Monde de Trump nous emmène aussi à la rencontre des nationalistes blancs et des groupuscules d'extrême droite dont la montée a coïncidé étroitement avec la campagne et l'élection de Donald Trump, un président sans limite et qui se fiche du politiquement correct.