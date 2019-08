"Le temps est assassin" ce jeudi sur TF1 : "une série qui a de la gueule", promet Mathilde Seigner

"C'est haletant mais ça fait aussi rêver cette série. C'est beau, ça de la gueule comme on dit", promet Mathilde Seigner, ravie du tournage qui s'est déroulé en Corse. "Moi, j'adore les polars en tant que spectatrice. Etre dans un polar, et en plus un polar méditerranéen, c'est ce qui m'a attirée. C'est assez rare de voir un polar qui se passe dans le Sud".





En parlant de polar, a-t-elle lu le livre de Michel Bussi ? "Non. Je ne lis plus vraiment en vieillissant et puis je n'avais pas envie de lire. Je préférerais lire le scénario des 8 épisodes", admet la comédienne, qui en profite pour lever le voile sur ses petites habitudes de téléspectatrice. "Quand j'ai envie de regarder quelque chose à la télévision, je fais tout avant : je dîne, je me démaquille, j'enfile mon pyjama et je me mets devant mon petit programme".