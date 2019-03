"On a eu direct le feeling" : les confidences de Louna Espinosa et Mona Berard, alias Roxane et Louise, sur les "Bracelets Rouges"

Après la disparition de Sarah (Esther Valding), décédée brutalement sur la table d'opération, Roxanne va se lier d'amitié avec Louise, la petite nouvelle de la bande. Et visiblement, l'intégration s'est très bien passée. "On a tous le même âge et les mêmes centres d'intérêt, donc on a eu direct le feeling", confie Mona Berard. Atteinte de mucoviscidose, Louise est un personnage déstabilisant mais auquel on s'attache rapidement. "La différence entre Louise et les autres, c'est qu'elle sait qu'elle va mourir et ce, depuis toujours. Du coup ça lui donne une espèce de clairvoyance et de lucidité exemplaire", précise Mona Berard.





"Elle est assez drôle, elle n'hésite pas à se moquer de Clément et de Thomas parce qu'ils sont chauves ! Elle préfère rire des choses plutôt que d'en pleurer. Elle a une espèce de nonchalance". D'ailleurs si Louise énerve Clément au départ, les deux ados vont finir par se rapprocher. "Louise n'est pas du tout dans ce truc-là, mais elle se dit : quitte à mourir autant essayer. Après vous verrez comment ça va évoluer". Et quand on les interroge sur une troisième saison, les comédiennes s’enthousiasment. "Normalement, si la deuxième saison fait son effet, il y aura une suite", confie Louna Espinosa. "Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on devrait la tourner l'été prochain", sourit Mona Berard.