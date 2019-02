"Les Bronzés font du ski" sur TF1 : "Just Because of You", ce générique devenu presque aussi culte que le film

Même Patrice Leconte en a eu assez. "Je vais vous faire un aveu affreux : je déteste cette musique !", lâchait le réalisateur lors d'une projection de son film culte "Les Bronzés font du ski" en octobre 2016. "Dès la première audition, je ne l'aimais pas. Tout le monde s'en souvient", racontait-il, cité par Première. Le morceau en question ? "Just because of you" qui sert de générique aux aventures de Popeye, Jean-Claude & co à la montagne.





La chanson a été écrite et composée par le regretté Pierre Bachelet (à qui l'on doit aussi la musique du film érotique Emmanuelle) pour le film sorti au cinéma en 1979. Mais ce n'est pas l'interprète des "Corons" que l'on entend sur ce titre vendu à 1,5 million d'exemplaires et qui revient 22 fois à l'écran. Jean-Denis Perez, un musicien niçois aujourd'hui septuagénaire, a bataillé pendant une trentaine d'années pour faire reconnaître qu'il était la voix des "Bronzés font du ski".