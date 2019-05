Lucie Lucas de retour dans "Clem" : "Quand j’ai lu les scénarios, j’ai fondu en larmes"

L'un des changements majeurs de cette saison, c'est l'absence de Victoria Abril qui incarnait Caroline, la mère de Clem. Comment avez-vous vécu son départ ?





C’était inattendu et très déstabilisant. Elle m’a soutenue, elle m’a portée pendant des années et elle m’a tout appris. Une fois que j’avais dit oui parce que les scénarios me plaisaient – c’est elle qui m’a toujours dit : "S’il y a une bonne histoire, il faut y aller" - j’y suis allée. Et puis mine de rien, même absente, elle était quand même là. Tout ce qu’elle m’a appris ne s’est pas envolé du jour au lendemain. Dans plein de scènes, je me suis demandée comment elle le ferait, comme elle aurait appréhendé ci ou ça… Je lui ai fait des petits clins d’œil très régulièrement.

Le succès de la série réside aussi dans le fait qu’elle évoque chaque année des sujets de société très actuels (grossesse adolescente, cancer, harcèlement de rue et agressions sexuelles..). Quelles thématiques allez-vous aborder cette saison ?





Ce n’est pas vraiment un sujet de société mais cette saison va s’attarder sur la manière de récupérer sa vie, et surtout ses enfants, quand on a fait une pause de six ans. Pour les enfants de Clem, c’est très compliqué. Ils ont été élevés ces six dernières années par Marie-France et Michel (les grands-parents de Valentin incarnés par Carole Richert et Jean Dell, ndlr). Ils vont être tiraillés entre eux et Clem, qui essaie de redevenir leur maman. Ça va chauffer entre Marie-France et Clem mais il n’y a pas de méchant dans cette histoire. Ce sont deux femmes qui sont terriblement attachées à ces enfants et qui font tout ce qu’elles peuvent pour les rendre heureux. Elles ne s’y prennent pas forcément de la même façon. Ce sont des situations qui sont difficiles pour tout le monde et qui créent des incompréhensions, voire des oppositions. Il n’y a pas de malveillance et c’est ce que j’ai aimé aussi.