"Sam" : 3 choses à savoir sur la troisième saison de la série de TF1

Si on retrouve Charlotte Gaccio et Fanny Gilles, alias Aurélie et Véronique, la documentaliste et la principale du collège, on fera connaissance avec de nouveaux personnages qui viendront donner du fil à retordre à Sam. Issa Doumbia ("Nos chers voisins") se glissera dans la peau de Nicolas N'Dollo, le nouveau CPE du collège, tandis que la Youtubeuse Natoo tiendra le rôle de Samia, une inspectrice d'académie en charge du dossier de classe pilote de Xavier, qui gère cette année une classe expérimentale d’enfants précoces.