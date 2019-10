"Coup de foudre en Andalousie" sur TF1 : Agustin Galiana nous dit tout sur son premier grand rôle

INTERVIEW – Le comédien espagnol a profité d'une pause sur le tournage de la saison 10 de "Clem" pour nous parler du premier rôle principal qu'il tient dans une fiction française. Celui d'un Andalou qui part à la recherche de sa future femme dans une comédie romantique qui sent bon l’Espagne, diffusée ce lundi soir sur TF1.

(Il fait une pause) Je ne sais pas parce qu'Alvaro, on ne le voit pas très romantique dans "Coup de foudre en Andalousie". Moi je le suis dans la vie, pas en tant que couple mais avec mes amis, ma famille. Le romantisme, c'est faire des surprises à l'autre, essayer de le rendre heureux, être là pour lui. Donc je pense que je suis un peu plus romantique qu'Alvaro. Après, on est tous les deux passionnés, directs. Il dit les choses comme il les sent, il adore la danse comme moi. Il m'a aussi transmis son amour des chevaux. J'aime quand un personnage me fait apprendre des choses.

Big Band Story m'a proposé ce téléfilm qui a été écrit sur mesure pour moi. J'ai dit oui car c'était la première fois que TF1 m'offrait un rôle titre, je ne pouvais pas laisser passer ça. C'était un challenge de pouvoir développer un personnage sur 2 x 52 minutes en étant presque tout le temps à l'écran, surtout par rapport à la quantité de texte pour un étranger comme moi. J'ai dû beaucoup travailler pour me mettre tout ça dans la tête. C'est important pour moi dans ce métier de me mettre en danger, d'explorer de nouvelles choses et d'essayer de faire de mon mieux. Même si aujourd'hui on commence à m'appeler pour des rôles qui ne sont pas forcément espagnols, ça m'a fait plaisir de jouer un Espagnol et de pouvoir montrer la beauté de mon pays.

J'avais très envie de faire quelque chose de plus gai sur la chaîne après la dernière saison de "Clem" qui a été très lourde et très triste. J'avais aussi très envie de jouer dans une comédie, qui plus est romantique. J'avais déjà vu le "Coup de foudre à Jaipur" avec Lucie Lucas (sa partenaire dans "Clem", ndlr) et Rayane Bensetti et je m'étais dit que ce serait chouette de faire quelque chose comme ça. Mais je pensais à l'époque que ça ne m'arriverait jamais. Comme quoi ! (Il rit)

Je pense qu'il fallait qu'on se retrouve pour jouer ensemble. On m'avait proposé de rejoindre le prime de "Demain nous appartient" (pour incarner Mathieu, l'amant d'Anna incarnée par Maud Baecker, ndlr). Ça aurait été chouette mais je n'ai pas pu pour des raisons de planning. Le tournage avait lieu en même temps que les répétitions de la pièce "Le Plus beau dans tout ça", que je joue actuellement au théâtre des Variétés. "Coup de foudre en Andalousie"a été une super expérience, je ne m'attendais pas à m'attacher autant à Maud. On se parle toutes les semaines et je vais aller la voir bientôt à Sète. Ça a été un vrai coup de foudre amical et professionnel.

(Il rit) J'avoue ! Je n'étais jamais vraiment monté à cheval avant. C'est moi qui ai demandé à la production de trouver un endroit pour m'initier à l'équitation. Dans mon téléfilm précédent ("Ils ont échangé mon enfant" avec Julie de Bona, ndlr), je jouais un palefrenier mais là j'avais vraiment besoin qu'on voit qu'Alvaro était à l'aise. Il fallait voir sa complicité avec les animaux. Mon professeur a été impressionné parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je puisse faire autant après ses cours. Je ne suis pas vraiment sûr de moi sur certaines choses. Dès que je finis de tourner une séquence, je me dis "C'est bien fait ? Pas bien fait ? J'aurais pu faire ça et ça" et je demande à tout le monde si ça les a émus ou pas. Mais je n'ai pas eu peur d'avoir un animal de 600 kilos à mes côtés ou entre mes jambes. Je suis quelqu'un qui ose et ça m'a beaucoup aidé pour le personnage. J'ai eu un mois très intense de préparation avant le tournage.

Oui mais on l'a répété une semaine, on l'a dansé un jour, deux jours et après on ne l'a plus jamais fait (rires). Ma partenaire Candice Pascal me l'avait appris mais elle n'est pas danseuse de flamenco donc on avait essayé de mêler tous les deux flamenco et paso doble. C'était il y a deux ans, ça fait longtemps ! Pour le téléfilm, j'ai répété avec Denitsa Ikonomova qui a tout chorégraphié. On se connaissait, on était en confiance donc ça a aidé aussi.

On a tourné pendant un mois. On a fait tous les extérieurs, qui dessinent la carte postale de l'Andalousie, en Espagne pendant une semaine à Jerez, Séville et ses alentours. Après, on a été en Camargue et en Provence. Le haras de la famille d'Alvaro était en Provence. C'était tellement espagnol, c'était fou ! J'avais l'impression d'être à Cordoue.

Alvaro et sa famille sont aussi des sanguins. On entend beaucoup de "joder" et de "cabron" ! C’est aussi ça, la touche espagnole ?

(Il rit) Oui, c'est vrai ! C'est comme ça, parfois en Espagne on utilise les insultes de manière affectueuse. Ça peut paraître un peu bizarre mais parfois en français aussi tu dis "Ohlala le salaud", mais tu le dis de façon tellement affectueuse que ça passe. Le "joder", c'est comme "putain". Quand un personnage espagnol s'énerve, il faut trouver des mots que les Français puissent reconnaître. C'était important pour nous de mettre des mots espagnols dans les dialogues en français. Laisser quelques scènes entièrement en Espagnol, mais sous-titrées en français, donnait aussi le cadre espagnol.

Vous êtes en train de tourner la saison 10 de "Clem". Que pouvez-vous nous en dire ?

Ce sera une saison beaucoup plus solaire et lumineuse que la précédente. C'était lourd cette année avec le coma, la nouvelle vie de Clem, Adrian et Alizée qui se séparent, Alizée et Baptiste qui trompent Adrian et Clem... C'était quand même choquant. Là on sort du froid, on est beaucoup plus dans la comédie. Il va y avoir évidemment un peu de drame et des problèmes mais ils vont être traités différemment. Ça va être plus léger. Pour la saison 10, il fallait faire quelque chose de plus dynamique, de plus rythmé avec des personnages un peu plus heureux. Adrian a retrouvé son fils Pablo à la fin de la saison 9 mais il a été licencié, donc on va voir comment il se débrouille pour trouver un nouveau travail en France.

Vous jouez l’amour mais vous le chantez aussi. Lors de notre rencontre en mars 2018, vous nous disiez avoir "très envie" de faire une tournée. Vous serez de passage à l’Alhambra le 2 février prochain, dans quel état d’esprit êtes-vous et à quoi devons-nous nous attendre sur scène ?

Je suis déjà en train de goûter aux scènes parisiennes avec la nouvelle pièce de Laurent Ruquier donc j'ai hâte d'être sur scène. Je ne veux pas un décor de fou mais quelque chose qui me ressemble : simple, passionné, direct, rigolo, positif, festif. J'ai envie de chanter à l'oreille des gens, de faire un concert intime. On va me retrouver moi, l'Espagne et tout ce qu'il y a dans mon album avec des chansons d'amour, des chansons pour faire la fête et d'autres un peu plus profondes. D'autres dates sont prévues en France mais je ne peux pas encore les communiquer.