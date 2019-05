Coma, bond dans le temps et nouveaux acteurs : ce que vous réserve la neuvième saison de "Clem"

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Ce lundi 13 mai, TF1 donne le coup d'envoi de la neuvième saison de "Clem". Une saison très attendue par les fans puisqu'elle chamboule tout. Construite comme un reboot (une façon de repartir à zéro tout en conservant les fondamentaux), elle projette les personnages dans une intrigue qui propulse les héros six ans plus tard.





"Je me suis dit : 'Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous !'. Mais j’adore les défis et en tant que comédienne, c’était très intéressant d’aller explorer une situation aussi dramatique", nous a confié Lucie Lucas, l'héroïne de la série. "Mais il fallait aussi qu’on arrive à garder l’âme de 'Clem', à savoir la relation entre les personnages qui est très forte et fusionnelle, qu’on parvienne à garder ce côté 'clan soudé', et quand même un peu de légèreté". Zoom sur ce qui vous attend.