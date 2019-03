Ils accusent Michael Jackson de pédophilie : qui sont Wade Robson et James Safechuck ?

Deux ans plus tard, la famille Robson séjourne en Californie et fait escale dans le ranch de Neverland. C’est là que le chanteur aurait abusé de lui pour la première fois. En 1991, Joy Robson décide de s’installer en Amérique avec ses enfants afin de faciliter la carrière de Wade, laissant derrière elle son mari. Le petit garçon passe alors le plus clair de son temps auprès du chanteur, apparaissant dans plusieurs clips et publicités.





Il est encore adolescent lorsqu’il chorégraphie les spectacles de N’Sync, le groupe de Justin Timberlake, puis de Britney Spears. Des collaborations qui vont définitivement lancer sa carrière, avec à la clé sa propre émission sur MTV, "The Wade Robson Project". Il a également joué son propre rôle dans le film "Street Dancers".