Retour de "L'amour est dans le pré" : "Il y a beaucoup de bisous cette année", promet Karine Le Marchand

Avis aux amateurs de romance. "L"Amour est dans le pré" fait son grand retour pour une 14e saison qui s'annonce riche en émotions. Et en histoires croustillantes. Cette année, "c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bisous avec ou sans la langue, très vite d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que la société est plus difficile et qu'on a plus besoin de tendresse ?", s'amuse Karine le Marchand, toujours aux commandes de l'émission de dating bucolique de M6.

Pour cette nouvelle édition, la chaîne a préparé un casting aux petits oignons, avec dix hommes et trois femmes dont les histoires devraient marquer les téléspectateurs. A commencer par Sophie-Elodie, 36 ans, victime d'un grave accident de voiture après avoir fait un AVC alors qu'elle conduisait ; François, 45 ans, marqué par la mort violente de son père ; ou encore Jean-Michel, 56 ans, dont le meilleur ami s'est suicidé. Sans oublier Yves, 56 ans, qui n'est autre que le frère de Gégé, ou encore Bernadette, 57 ans, deux fois divorcée, qui espère enfin trouve l'âme sœur.