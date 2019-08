56 ans et toujours vierge : découvrez Didier, le candidat sans filtre de "L'Amour est dans le pré"

C'est l'un des personnages les plus hauts en couleur de la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". Didier, 56 ans, fait partie des célibataires de la 14e édition de l'émission, qui débute ce lundi soir sur M6. Eleveur de vaches limousines dans l'Aveyron, ce boute-en-train qui adore faire des blagues grivoises est à la recherche du grand amour. "Qu'est-ce que j'attends d'une femme ? Tout et rien !", s'amuse-t-il, très à l'aise avec les caméras. "Tout ce qu'elle peut donner. Je ne vais pas en faire une bimbo si ce n'est pas une bimbo. Pour moi, ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas !", explique avec philosophie le célibataire, qui se décrit comme "timide, joyeux et pas si mal que ça".





Inscrit à l'émission par un de ses amis, Didier a une particularité. S'il peut passer pour un séducteur très à l'aise avec les femmes, il n'a jamais connu l'amour physique. Et il n'a pas honte de le dire. "Je ne pensais pas être plus con en n'ayant pas baisé !", nous lance sans filtre l'agriculteur, visiblement ravi de son expérience dans l'émission. "Si ça n'avait pas marché, je pense que je me serais ré-inscrit, mais on m'a dit qu'une fois c'est bon !".