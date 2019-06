Après "Dix pour cent", Grégory Montel sage-femme et papa débordé dans la nouvelle série de M6 : "'Le Grand Bazar' casse les clichés"

Changement de décor pour Grégory Montel. Le comédien révélé par "Dix pour cent" confirme son talent et son capital sympathie dans "Le Grand Bazar", la nouvelle série familiale de M6 qui démarre ce mardi 25 juin. Présentée comme le nouveau "Fais pas ci, fais pas ça", où Sèvres aurait été remplacée par Bagnolet, la fiction écrite et réalisée par Baya Kasmi ("Je suis à vous tout de suite") et Michel Leclerc ("Le Nom des gens") nous emmène dans le quotidien haut en couleur des Rousseau Bensaid. "Je n'ai pas vu 'Fais pas ci, fais pas ça', mais les deux séries sont produites par la même société, donc il y a sûrement des faux-airs", nous confie Grégory Montel.





"'Le Grand Bazar' est une série qui raconte l'histoire d'une famille contemporaine, multiculturelle et recomposée, comme il y en a beaucoup. C'est un joyeux bordel en fait !", s'amuse le comédien qui prête ses traits à Nicolas Rousseau, un père de famille débordé, qui occupe le métier de sage-femme et rêve de former un foyer paisible avec sa femme Samia (Nailia Harzoune). Alors que celle-ci vient de donner naissance à leur premier bébé, il se retrouve à devoir gérer les susceptibilités de tout le monde. Des grands-parents en passant par les frères et sœurs et les ex-conjoints, chacun a évidemment son mot à dire.