VIDÉO - Quoi de neuf dans "Top Chef" ? Guest stars, nouveautés... Hélène Darroze et Philippe Etchebest nous disent tout

On en a l'eau à la bouche. "Top Chef" fait son grand retour ce mercredi soir sur M6. Et pour fêter les 10 ans d'existence du programme culinaire, la chaîne a mis les petits plats dans les grands en lançant un défi de taille : réunir pour l'occasion le plus d'étoiles possibles. Anne-Sophie Pic, Yannick Alleno, Frédéric Anton, Mauro Colagreco, Arnaud Lallement, Régis et Jacques Marcon, ou encore Paul Pairet, le programme verra défiler les plus grandes stars de la gastronomie française. Même Alain Ducasse a répondu présent.





"Quand on a su qu'il voulait et qu'il pouvait, ça a été un grand bonheur pour nous tous", nous confie Hélène Darroze, qui rempile pour une sixième saison. "Ça donne surtout du crédit à l'émission", estime de son côté Philippe Etchebest. "C'était un honneur d'avoir Alain Ducasse, qui est le chef le plus étoilé au monde. Je pense qu'il ne serait pas venu si le concours était quelconque et n'avait pas de sens".