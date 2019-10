"Modern Love" : pourquoi on craque pour cette série qui met l'amour dans tous ses états

ON ADORE - Huit épisodes, huit histoires et autant de façons de parler des relations humaines, qu'elles soient amoureuses ou amicales. La série d'anthologie d'Amazon Prime Video, disponible ce vendredi 18 octobre, est criante d'authenticité et s'appuie sur un casting cinq étoiles porté par Anne Hathaway.

"Modern Love" vient rappeler que l'amour n'a pas d'âge, de sexe ni de couleur de peau. Et que les plus belles rencontres sont souvent les plus fortuites, comme celle de la Franco-Algérienne Sofia Boutella ("Atomic Blonde", "La Momie") et de John Gallagher Jr ("The Newsroom"), dont le rendez-vous finit à l'hôpital (dans l'épisode 5, l'un de nos favoris). La force de la série repose sur sa narration tout en douceur mais également sur son casting impeccable, porté par une Anne Hathaway touchante dans le rôle d'une jeune femme qui peine à maintenir à flot ses relations à cause de sa bipolarité. Catherine Keener ("Kidding"), Tina Fey ("30 Rock"), John Slattery ("Mad Men"), Dev Patel ("Slumdog Millionaire"), Andrew Scott (le curé sexy de "Fleabag") et Cristin Milioti (la mère de "How I Met Your Mother") complètent la distribution de cette anthologie qui ravira les plus romantiques.