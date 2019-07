"Orange is the New Black" : l'ultime saison va vous faire verser quelques larmes

Dire au revoir n'est jamais chose facile, en particulier dans l'univers des séries télé. On ne sait jamais vraiment si on va avoir droit à la saison de trop ou à une fin qui n'en est pas vraiment une. Après un parcours plutôt ciselé en termes de qualité des intrigues - la preuve, on ne se souvenait même plus du contenu de la saison 6 avant de lancer la 7... - "Orange is the New Black" a réussi à offrir à ses héroïnes une sortie digne de ce nom.





Les treize ultimes épisodes, disponibles ce vendredi 26 juillet sur Netflix, nous replongent dans l'univers impitoyable du pénitencier pour femmes de Litchfield où les détenues tentent tant bien que mal de survivre. C'est à l'extérieur que Piper Chapman (Taylor Schilling), désormais libre, essaie de reprendre sa vie en main, non sans quelques difficultés. On tremble, on s'offusque et on pleure beaucoup devant cette conclusion qui rend justice à des personnages qu'on a adoré détester depuis six ans.