3 bonnes raisons de prendre la fuite avec les héros de la série "Run"

L'erreur de casting aurait été fatale tant le duo porte la série sur ses épaules. C'est simple, on ne voit qu'eux, chaque épisode se construisant autour de ces retrouvailles improvisées entre deux êtres qui ne savent plus vraiment où ils en ont. Merritt Wever ("Nurse Jackie", "Unbelievable") et Domhnall Gleeson ("Il était temps", les sagas "Star Wars" et "Harry Potter") affichent une connexion palpable, ce petit truc en plus qui fait qu'on a très envie de les voir ensemble même si c'est contraire aux conventions. Les deux comédiens se cherchent, s'attaquent, s'aiment autant qu'ils se détestent parfois, offrant de savoureuses joutes verbales qui vous feront sourire béatement.

Un épisode a suffi à nous donner envie de plier bagage et de les suivre. Car Ruby et Billy reflètent au final ce que beaucoup aimeraient tenter. Ce coup de folie pas franchement raisonnable qui ne pense qu'au présent, en aucun cas au passé et encore moins à l'avenir. A point nommé pour faire s'évader notre esprit qui vit bien malgré au jour le jour à l'ère du confinement. On rit, on tremble, on s'interroge face à "Run" sans jamais voir le temps passer. Le récit surprend en permanence et défile aussi vite que le train dans lequel ont embarqué nos personnages. Un seul regret néanmoins, la longueur des épisodes. Trente minutes, c'est beaucoup trop court quand on passe un aussi bon moment.