Pourquoi vous verrez Marc Lavoine en larmes ce vendredi sur France 3

ÉMOTION - Le chanteur Marc Lavoine a fondu en larmes pendant la nouvelle émission "La Boîte à Secrets", diffusée ce vendredi sur France 3. Présentée par l’animatrice Faustine Bollaert, elle a pour ambition de surprendre ses invités.

Marc Lavoine a dévoilé sa sensibilité à fleur de peau en pleurant face caméra dans le nouveau programme de Faustine Bollaert diffusé vendredi soir sur France 3. Visiblement touché par la surprise prévue par l’animatrice de "La Boîte à Secrets", le chanteur de 57 ans n’a pu retenir ses larmes.

Invité en compagnie de Lio et Slimane, l’acteur du film "Le cœur des hommes" a vu débarquer sur scène sa nièce et son frère Francis. Ce dernier lui a alors annoncé de manière touchante l'arrivée d'Enrico Macias, venu interpréter une chanson lui rappelant une période de sa vie. :"L’artiste qui est là pour toi ce soir va, je crois, en une seule chanson te faire revivre une partie de notre enfance". Il n'en fallait pas plus pour bouleverser celui qui partage désormais sa vie avec la jeune romancière Line Papin, comme le montre l'extrait montrant cette scène dévoilé par Télé-Loisirs, où l'on peut voir Marc Lavoine craquer dès les premières notes du titre "Les gens du Nord". Des larmes qui figurent aussi dans la bande-annonce de l'émission diffusée sur les réseaux sociaux :